Мэр Екатеринбурга может гордиться благоустройством, а сделать город лучше ему мешает ограниченный бюджет. Так считают горожане, опрошенные корреспондентом URA.RU по поводу скорого окончания пятилетнего срока Алексея Орлова на посту градоначальника. Некоторые признались, что совсем не знают его заместителей.

Горожане отметили, что Алексей Орлов вполне может гордиться жителями, успехами в сфере культуры и, в том числе, катком на площади 1905 года. Постыдиться же, по их мнению, ему стоит проблем с общественным транспортом, а также покрытых рекламой и неприличными надписями зданий.

На вопрос о том, что мешает мэру делать жизнь горожан лучше, один из респондентов сослался на ограниченный бюджет. А другой уверенно отметил, что Орлову ничего не мешает, просто на улучшение жизни нужно время.

Срок полномочий у Алексея Орлова истекает в феврале 2026 года. На прошлой неделе он подал пакет документов в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост мэра. А сегодня встретился с главными редакторами екатеринбургских СМИ, подводя итоги своей работы за пять лет на посту мэра. Подробнее о них — в нашей онлайн-трансляции.