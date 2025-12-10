В центре Екатеринбурга начальник ГИБДД остановил известного гонщика

Алексей Спиридонов остановил гонщика Сергея Карякина (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Начальник управления ГИБДД по Свердловской области подполковник полиции Алексей Спиридонов лично остановил сани, запряженные лошадью, которые вечером ехали по пешеходной улице Вайнера в центре Екатеринбурга с раллийным гонщиком, победителем «Дакара» Сергеем Карякиным в пассажирском сиденье. Об этом сообщил заместитель директора Департамента по организации и проведению спортивных мероприятий Иван Алыпов.

По словам чиновника, экипаж инспекторы оформили как обычное транспортное средство, а ответственность за произошедшее возложили на владельца саней, указанного как Дед Мороз. «Российский гонщик, легенда „Дакара“ Сергей Карякин, угнал сани деда мороза, катался по пешеходной улице Вайнера и был остановлен доблестными сотрудниками ГИБДД. Лошадь отправили на штрафстоянку, деду Морозу выписали административку, за передачу управления транспортным средством лицу без соответствующей категории в водительском удостоверении», — написал в своем telegram-канале Алыпов.

Он уточнил, что начальник регионального управления ГИБДД лично провел с Карякиным профилактическую беседу и сделал ему устное внушение на месте остановки экипажа. По информации Алыпова, сотрудники автоинспекции квалифицировали упряжные сани как транспортное средство, на которое распространяются общие требования правил дорожного движения. Улица Вайнера формально отнесена к пешеходной зоне, где движение любых транспортных средств, включая конные экипажи, запрещено, за исключением спецтехники и машин экстренных служб.

