В Генштабе Беларуси заявили об обстановке, сложнее чем в 1941 году

По словам Муравейко, сейчас преобладают взаимные претензии и санкционная политика Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обстановка вокруг Беларуси характеризуется как еще более напряженная, чем в июне 1941 года накануне начала Великой Отечественной войны. Об этом заявил начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны страны Павел Муравейко.

«Если сравнивать с июнем 1941-го, то, наверное, сейчас обстановка еще более сложная», — цитирует «БелТА» Муравейко. Свое заявление он связал с тем, что страны сейчас выросли экономически, вооружения стали лучше. Он подчеркнул что те факторы, которые были доминирующими в 1941-м, сейчас не являются такими. По его словам, на сегодняшний день преобладают взаимопретензии и санкционная политика.