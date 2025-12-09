В Генштабе Беларуси заявили об обстановке, сложнее чем в 1941 году
По словам Муравейко, сейчас преобладают взаимные претензии и санкционная политика
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Обстановка вокруг Беларуси характеризуется как еще более напряженная, чем в июне 1941 года накануне начала Великой Отечественной войны. Об этом заявил начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны страны Павел Муравейко.
«Если сравнивать с июнем 1941-го, то, наверное, сейчас обстановка еще более сложная», — цитирует «БелТА» Муравейко. Свое заявление он связал с тем, что страны сейчас выросли экономически, вооружения стали лучше. Он подчеркнул что те факторы, которые были доминирующими в 1941-м, сейчас не являются такими. По его словам, на сегодняшний день преобладают взаимопретензии и санкционная политика.
Ранее в Минобороны республики подчеркивали, что страна сохраняет рабочие контакты с западными государствами в военной сфере ради стабильности у своих границ и одновременно развивает сотрудничество с государствами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Президент Александр Лукашенко также заявлял о нерушимости союза с Россией и устойчивости двусторонних отношений на фоне внешнего давления.
