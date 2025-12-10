Самым молодым игроком РПЛ станет воспитанник ФК «Урала»

Максим перешел во взрослую лигу в 16 лет (архивное фото) Фото: Aleksandr Osipov/Flickr.com

Максим Воронов — один из самых заметных молодых нападающих нового поколения в российском футболе. Уроженец Тюмени, воспитанник футбольного клуба «Урал», он всего за несколько сезонов прошел путь от юношеских соревнований до основного состава команды. Его игра в атаке, результативность на уровне ЮФЛ и уверенный дебют во взрослом футболе сделали Воронова одной из главных надежд российского футбола на позиции форварда. Ключевые этапы его карьеры — в материале URA.RU.

Ранние годы и становление в Екатеринбурге

Максим Воронов родился 18 октября 2007 года. Уже в детстве он проявлял интерес к футболу. С самого начала Воронова рассматривали как перспективного нападающего — он отличался не только физическими данными, но и игровым мышлением, умением открываться и принимать решения в завершающей стадии атак. Формирование как футболиста проходило в академии футбольного клуба «Урал», где он постепенно прошел через все возрастные команды и стал полноценным воспитанником екатеринбургского клуба.

Воронов с детства увлекается футболом (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Академия «Урала» и взлет в ЮФЛ

Решающим этапом в развитии Воронова стали выступления за «Урал» в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ). Уже в подростковом возрасте он начал выделяться на фоне сверстников высокой результативностью. В своем первом сезоне за «Урал» в ЮФЛ нападающий забил 27 голов в 15 матчах.

Продолжение после рекламы

Во втором сезоне Воронов не только подтвердил, но и превзошел свой уровень, записав на свой счет 40 мячей в 27 встречах. Настолько стабильная и высокая результативность стала серьезным аргументом в пользу того, чтобы ускорить его интеграцию во взрослый футбол.

Опыт в мини-футболе

Еще одним важным этапом в становлении Воронова стал мини-футбол. До выступлений в основной команде «Урала» он играл за известный екатеринбургский клуб «ВИЗ-Синара», где он провел 16 матчей и отличился 30 раз.

Такой показатель говорит о его умении быстро принимать решения, играть на ограниченном пространстве и пользоваться малейшими ошибками соперника. Опыт мини-футбола помог ему развить технику, работу с мячом под давлением и резкость на первых метрах — качества, которые сегодня заметны и в его выступлениях в большом футболе.

Дебют за основную команду «Урала»

Переход во взрослый футбол для Воронова состоялся летом 2024 года. 20 июля он провел свою первую официальную игру за основной состав «Урала». Дебют состоялся в домашнем матче Первого дивизиона, в котором екатеринбургский клуб принимал ярославский «Шинник». На 66-й минуте встречи тренерский штаб выпустил Воронова на замену вместо Алексея Каштанова, доверив юному форварду важный отрезок матча.

Максим оправдал это доверие: на 89-й минуте он отметился своей первой результативной передачей, сыграв ключевую роль в победе команды. «Урал» одержал победу со счетом 2:1, а Воронов сразу заявил о себе как о футболисте, готовом приносить результат.

Рекордный возраст

На момент дебюта за основной состав «Урала» Максиму Воронову было всего 16 лет, 9 месяцев и 2 дня. Такой возраст позволяет считать его самым молодым игроком чемпионатов Первой лиги и Российской Премьер-лиги в современной истории отечественного футбола.

Этот рекорд подчеркивает не только талант самого футболиста, но и доверие, которое ему оказали тренеры «Урала». В столь юном возрасте выйти на поле в официальном матче за родной клуб и сразу принять участие в голевой атаке — достижение, которое выделяет Воронова среди сверстников.

Текущий сезон за «Урал»: матчи и голы

В нынешнем сезоне Максим Воронов уже стал частью обоймы основной команды «Урала», перестав восприниматься исключительно как талант из академии. В текущем сезоне форвард провел за екатеринбургский клуб 15 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча. Для игрока его возраста такие цифры выглядят многообещающе, особенно с учетом уровня соперников и статуса турниров.

Продолжение после рекламы

Важно и то, что Воронов не ограничивается эпизодическими выходами на замену. Нападающий регулярно появляется в стартовом составе и рассматривается тренерским штабом как один из ключевых игроков атакующей линии «Урала».

Игровые качества

Профессионалы и наблюдатели выделяют у Максима несколько ключевых игровых качеств. Одно из них — мощный и точный удар с обеих ног. Это значительно расширяет его возможности в атаке. Также Воронов известен умением открываться за спину защитникам.

Помимо этого, Максим активно участвует в комбинационной игре. Он не замыкается исключительно на функции финишера, а способен отыграться в одно касание, выполнить передачу, оттянуться глубже и связать атаку.

Возможный переход в ЦСКА: детали будущего контракта

По информации, распространяемой в спортивных СМИ, в ближайшие дни Максим Воронов может сменить клуб и перейти в московский ЦСКА. Ожидается, что с армейским клубом он подпишет долгосрочный контракт до 2030 года.