Усадьба Деда Мороза начнет работать в Кургане с 14 декабря Фото: Роман Наумов © URA.RU

С 11 по 14 декабря в Кургане горожан и гостей города ждет насыщенная культурная программа: от балета Чайковского и духовной музыки до рок-фестиваля, экскурсий по следам декабристов, литературных встреч и семейных новогодних мероприятий. URA.RU собрало основные события ближайших дней в единую афишу.

11 декабря, четверг

В четверг в Кургане совпадут сразу несколько вечерних мероприятий. В 18:00 в художественном музее (ул. М. Горького, 127/4) выступит камерный хор НМИЦ им. Илизарова: в программе — духовные сочинения, русская и зарубежная классика, обработки народных песен и ансамблевые номера; билет стоит 200 рублей. В это же время в библиотеке им. В. Маяковского (ул. Пролетарская, 41) пройдет встреча-практикум «Личный компас: ваши ценности как основа целей на год» (16+), где психолог Инна Найн предложит участникам подвести итоги года и познакомиться с методами целеполагания без выгорания; вход свободный.

Еще один вечерний вариант — балет П.И. Чайковского «Щелкунчик» в филармонии (Троицкая пл., 1): двухактная постановка компании «Новый классический балет» с участием артистов московских театров начнется в 18:00, стоимость билетов — от 1000 рублей. В течение всех будних дней, включая 11 декабря, продолжит работу и новая выставка новогодних и рождественских открыток в арт-квартале мультицентра «Смолин»: в экспозиции около 200 российских, советских и зарубежных открыток из коллекции посткроссера и тревел-блогера Яны Березиной, вход свободный, режим работы — с 10:00 до 18:00 (0+).

Продолжение после рекламы

12 декабря, пятница

В пятницу курганцев ждет сочетание драматического театра, живой музыки и литературы. В 18:00 на сцене Курганского театра драмы (ул. Гоголя, 58) покажут комедию «Собака на сене» по пьесе Лопе де Вега в постановке Михаила Кузьмина (16+), билеты — от 300 рублей. В 19:00 ресторан Meat & Wine представит музыкальный вечер с дуэтом «Вместе» из Челябинска (вокал и клавиши); вход для гостей свободный. Поздним вечером, в 21:00, в Harat»s Pub (ул. Куйбышева, 35) состоится трибьют-концерт «КиШ. Новогодняя хоррор-вечеринка» группы «Харал Бекаццо» с живым исполнением хитов «Короля и Шута», билет стоит 500 рублей, оплата наличными. Кроме того, днем начнет работу Всероссийская книжная ярмарка в ТРЦ «Гипер Сити» (1 этаж): 12 декабря стенды будут открыты с 15:00 до 20:00, а затем продолжат работу 13–14 декабря с 11:00 до 20:00, предлагая посетителям подборку современной литературы для детей и взрослых.

13 декабря, суббота

Суббота станет самым насыщенным на события днем. Центр туризма Курганской области организует выездной тур по маршруту «Чимеевский мужской монастырь и Свято-Никольский храм» с посещением Казанского Чимеевского монастыря — одного из ключевых духовных центров Урала и Западной Сибири, святого источника и Свято-Никольского храма в селе Усть-Суерское. В городе в 10:00–17:00 Дом-музей В.К. Кюхельбекера (ул. Куйбышева, 19) отметит юбилей тематической программой: мастер-классом по росписи деревянного спила (5+), экскурсиями «Кофе с Кюхельбекером» в 11:00 и «Гастроэкскурсия» в 13:00 (12+); участие платное, по предварительной записи. В 12:00 в ТРЦ «Гипер Сити» состоится творческая встреча с писателем и переводчиком Евгенией Перловой (12+): гостей ждет разговор о современной подростковой литературе, чтение отрывков и создание символического «ангела дружбы и надежды», вход свободный. С 13:00 до 18:00 в библиотеке им. С. Васильева (6 микрорайон, 4) откроется площадка новогоднего семейного чтения вслух «Шепот зимних страниц» (0+) в рамках Всероссийского Дня чтения вслух, где можно будет прочитать любимые праздничные произведения — от сказки Владимира Сутеева «Елка» до историй Андрея Усачева. В 14:00 стартует автобусная экскурсия «Путешествие во времени: по следам декабристов» (отправление от ул. Пролетарской, 39): участникам расскажут о жизни ссыльных дворян в Кургане, а в завершение кофейня «Гоголь» угостит чаем по рецепту декабриста Михаила Нарышкина; билет стоит 650 рублей, необходима предварительная запись. Театральная программа включает утренние спектакли театра кукол «Гулливер» «Ежик и медвежонок», «Золушка» и «Щелкунчик» (начало в 10:00 и 12:00), в 18:00 Курганский театр драмы покажет музыкально-эксцентрическую комедию «Здравствуйте, я ваша тетя!» по пьесе Б. Томаса (18+), а в 19:00 «Очень маленький театр» (ул. Пичугина, 9, оф. 213) сыграет один из последних в году показов спектаклей «О дожде» и «Откуда мы?». Молодежная аудитория сможет выбрать между танцевальной вечеринкой «Кач» в культурном центре «Современник» (3-й микрорайон, 25) для подростков от 12 лет, которая начнется в 18:00, и рок-фестивалем ROCK ZIMA — FRESH MUSIC FEST в Harat»s Pub (ул. Куйбышева, 35) в 19:00, где на одной сцене выступят пять коллективов из Кургана, Тюмени и Озерска; стоимость входа на фестиваль — от 500 рублей.

Продолжение после рекламы

14 декабря, воскресенье

В воскресенье основными точками притяжения станут семейные и театральные площадки. Театр кукол «Гулливер» продолжит детский репертуар: утром пройдут показы спектаклей «Ежик и медвежонок», «Золушка» и «Щелкунчик» (сеансы в 10:00 и 12:00). В 17:00 в сквере музея истории города (ул. Куйбышева, 59) откроется усадьба Деда Мороза: гостей ждут выступления шоу-балета «Этуаль», вокальные номера Ирины Райс и Александра Лисихина, интерактивные игры, конкурсы и мастер-класс по росписи деревянных заготовок (кружочков и елочек); вход свободный.