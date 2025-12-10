Логотип РИА URA.RU
Общество

В Курганской области вручили госнаграды семьям бойцов, погибших на СВО

10 декабря 2025 в 16:44
Госнаграды вручили в Звериноголовском округе

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Звериноголовском округе (Курганская область) в День Героев Отечества, 9 декабря, состоялась церемония передачи государственных наград родным военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает в паблике администрации округа во «ВКонтакте».

«Двух орденов Мужества — при жизни и посмертно — удостоен Михаил Майер. Юрий Славинских удостоен медали „За отвагу“. Награды вручили супруге Михаила Татьяне и маме Юрия Валентине Николаевне», — пишут власти.

Татьяна Александровна, воспитывающая пятерых детей, поделилась, что вся семья гордится своим мужем и отцом, отдавшим жизнь за безопасность страны. Елена Маевская выразила соболезнования семьям и отметила, что сейчас для фонда важно поддержать каждую такую семью.

