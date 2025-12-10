В Курганской области вручили госнаграды семьям бойцов, погибших на СВО

Госнаграды вручили в Звериноголовском округе Фото: Илья Московец © URA.RU

В Звериноголовском округе (Курганская область) в День Героев Отечества, 9 декабря, состоялась церемония передачи государственных наград родным военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает в паблике администрации округа во «ВКонтакте».

«Двух орденов Мужества — при жизни и посмертно — удостоен Михаил Майер. Юрий Славинских удостоен медали „За отвагу“. Награды вручили супруге Михаила Татьяне и маме Юрия Валентине Николаевне», — пишут власти.