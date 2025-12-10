В Кургане и Шадринске потеплеет до -9 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане и Шадринске 11 декабря потеплеет. Об этом сообщается в прогнозе погоды.

«В четверг в Кургане и Шадринске пасмурно. Температура составит -13...-9 градусов. Сильные порывы ветра до 12 м/с ожидаются в Кургане», — написано на сайте Gismeteo.