В Кургане и Шадринске потеплеет до -9 градусов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане и Шадринске 11 декабря потеплеет. Об этом сообщается в прогнозе погоды.
«В четверг в Кургане и Шадринске пасмурно. Температура составит -13...-9 градусов. Сильные порывы ветра до 12 м/с ожидаются в Кургане», — написано на сайте Gismeteo.
Днем ранее, 10 декабря, в Кургане и Шадринске прогнозировались морозы до -26 градусов и сильный ветер. Ранее синоптики предупреждали жителей о резких колебаниях температуры в первой декаде декабря — от 0 до -28 градусов, а также о снегопадах 7–8 декабря и в конце следующей недели.
