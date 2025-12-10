Что будет производить новый завод, построенный на «курганской Рублевке»
На курганском заводе будут производить гидроизоляционные материалы (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Курганской области открылся новый завод по производству гидроизоляционных материалов. Завод расположился в Кетовском округе (также называют «курганской Рублевкой»). Генеральный директор компании ООО «БентИзол» Александр Ветюгов рассказал, что будет производить новый завод.
«На этой площадке мы можем производить 7 миллионов квадратных метров в год бентоматов, 6 миллионов квадратных метров геомембраны и 3,5 миллиона квадратных метров дренажных матов. Области применения — экологические программы, полигоны твердых бытовых отходов, промышленных отходов, дорожное строительство, гидротехнические сооружения, промышленно-гражданское строительство и другие», — передает слова гендиректора паблик правительства Курганской области во «ВКонтакте». Уточняется, что при выходе на полную мощность годовые налоговые отчисления завода в бюджет составят около 100 миллионов рублей.
Ранее об открытии завода «БентИзол» в Кетовском округе сообщал губернатор Курганской области Вадим Шумков, отмечая почти полмиллиарда рублей инвестиций и создание 76 рабочих мест. К площадке у станции Введенское уже построили две автодороги, а в округе прорабатывают запуск еще одного производства более чем на 50 рабочих мест.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!