Что будет производить новый завод, построенный на «курганской Рублевке»

В Курганской области открылся новый завод по производству гидроизоляционных материалов. Завод расположился в Кетовском округе (также называют «курганской Рублевкой»). Генеральный директор компании ООО «БентИзол» Александр Ветюгов рассказал, что будет производить новый завод.

«На этой площадке мы можем производить 7 миллионов квадратных метров в год бентоматов, 6 миллионов квадратных метров геомембраны и 3,5 миллиона квадратных метров дренажных матов. Области применения — экологические программы, полигоны твердых бытовых отходов, промышленных отходов, дорожное строительство, гидротехнические сооружения, промышленно-гражданское строительство и другие», — передает слова гендиректора паблик правительства Курганской области во «ВКонтакте». Уточняется, что при выходе на полную мощность годовые налоговые отчисления завода в бюджет составят около 100 миллионов рублей.