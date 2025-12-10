В Кургане приостановили производство пельменей из-за серьезных нарушений
Россельхознадзор снял с продажи курганские пельмени из-за отсутствия проверки на опасные бактерии
Фото: Илья Московец © URA.RU
Производство курганских пельменей приостановлено из-за нарушений. В Россельхознадзор URA.RU рассказали, что на две недели запретил продажу нескольких видов пельменей местного производителя из-за отсутствия проверки на опасные бактерии.
«Было установлено, что индивидуальны предприниматель из Кургана оформил декларацию на пельмени „Элитные“, „Говяжьи“, „Телячьи“, „Русские“, „Сибирские“, „Столовые“, „Традиционные“, „Домашние“, „Свиные“, „По-уральски“ на основании протоколов лабораторных испытаний, при этом исследования на Listeria monocytogenes, предусмотренные приложением № 1 технического регламента Таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“, проведены не были», — рассказали нам в ведомстве. Производителю дали две недели, чтобы предоставить недостающие лабораторные протоколы, доказывающие безопасность продукции. Если этого не сделать, декларации будут аннулированы, и пельмени нельзя будет легально производить и продавать.
Ранее Россельхознадзор уже выявлял нарушения при реализации пищевой продукции. В кофейне самообслуживания на базе городской поликлиники пресекли продажу кофейного напитка без ветеринарных документов, а на Центральном рынке — торговлю мясными полуфабрикатами без регистрации в ФГИС «Меркурий», предпринимателям вынесли предостережения.
