В Кургане приостановили производство пельменей из-за серьезных нарушений

«Было установлено, что индивидуальны предприниматель из Кургана оформил декларацию на пельмени „Элитные“, „Говяжьи“, „Телячьи“, „Русские“, „Сибирские“, „Столовые“, „Традиционные“, „Домашние“, „Свиные“, „По-уральски“ на основании протоколов лабораторных испытаний, при этом исследования на Listeria monocytogenes, предусмотренные приложением № 1 технического регламента Таможенного союза „О безопасности пищевой продукции“, проведены не были», — рассказали нам в ведомстве. Производителю дали две недели, чтобы предоставить недостающие лабораторные протоколы, доказывающие безопасность продукции. Если этого не сделать, декларации будут аннулированы, и пельмени нельзя будет легально производить и продавать.