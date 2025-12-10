Сотрудника ЖД задержали за убийство коллеги на рабочем месте Фото: Илья Московец © URA.RU

Следователи задержали сотрудника железной дороги по делу о смертельном избиении коллеги на станции Винзили в Тюменской области. По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 4 декабря 2025 года в административном здании ПЧ‑12. Об этом сообщил telegram-канал центрального МСУТ СК России.

«Правоохранители установили, что обвиняемый, находясь на рабочем месте и употребив значительное количество алкоголя, напал на 50‑летнего коллегу и нанес ему многочисленные удары по голове. От полученных травм потерпевший был доставлен в больницу, где скончался», — сообщили в ведомстве.

По факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего. Оперативно установили и задержали подозреваемого сотрудники уголовного розыска Тюменского линейного отдела МВД на транспорте; мужчине уже предъявлены обвинения, он дал признательные показания.

Следствие провело первичные следственные действия: осмотр места происшествия, изъятие образцов и вещественных доказательств, назначен ряд криминалистических экспертиз. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.