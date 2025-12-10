В администрации Тобольского округа произошло важное назначение
Елена Охримец уже преступила к работе в должности пресс-секретаря главы Тобольского округа
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Новым пресс-секретарем главы Тобольского округа (Тюменская область) стала Елена Охримец. Информация об этом указана на официальном сайте муниципалитета.
«Пресс-секретарь главы Тобольского муниципального округа. Охримец Елена Николаевна», — сообщается на официальном сайте администрации.
Ранее Елена Охримец на протяжении длительного времени работала в местных СМИ. В том числе, на портале «Тобольск-Информ».
Ранее URA.RU писало о том, что Ольга Коротких оставила должность пресс-секретаря главы Тобольского района, которую занимала с 2020 года. Она приняла решение об увольнении спустя неделю после назначения нового руководителя муниципалитета, которым стал бывший председатель городской думы Тобольска Андрей Ходосевич.
