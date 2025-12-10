В администрации Тобольского округа произошло важное назначение

Елена Охримец уже преступила к работе в должности пресс-секретаря главы Тобольского округа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Новым пресс-секретарем главы Тобольского округа (Тюменская область) стала Елена Охримец. Информация об этом указана на официальном сайте муниципалитета.

«Пресс-секретарь главы Тобольского муниципального округа. Охримец Елена Николаевна», — сообщается на официальном сайте администрации.

Ранее Елена Охримец на протяжении длительного времени работала в местных СМИ. В том числе, на портале «Тобольск-Информ».

Продолжение после рекламы