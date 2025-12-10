В Тюмени определили трехмиллионную пассажирку на автовокзале Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский автовокзал подвел итоги года и торжественно встретил своего трехмиллионного пассажира. Обладателем юбилейного статуса в 2025 году стала Татьяна Попова, купившая билет в Заводоуковск. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU директор ГБУ ТО «Объединение автовокзалов и автостанций» Артем Антипин.

«По традиции, юбилейных пассажиров автовокзала ждут приятные сюрпризы. В этот раз женщина получила сертификат на две бесплатные поездки по любому региональному направлению (туда и обратно)», — уточнил Антипин.

Подводя итоги года, Антипин сообщил, что на автовокзале установили новый пункт досмотра и произвели ремонт сетей электроснабжения. Ранее стало известно, что спустя 50 лет на тюменском автовокзале установят кондиционеры. К проектированию системы планируют приступить в следующем году.

