В ХМАО трейдеры прогорели из-за курсов по криптовалютам

В Нижневартовске суд рассмотрит дело о некачественных курсах по торговле криптовалютами. Местная жительница решила выучиться на трейдера, но вместо заработка потеряла деньги, сообщает объединенная пресс-служба судов Югры.
«В ходе реализации образовательной программы выяснилось, что представленная стратегия не учитывает все особенности рынка криптовалют. В результате пятимесячной торговли группа трейдеров, обучавшаяся под руководством ответчика, понесла существенные финансовые потери», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».
Вартовчанка потребовала автора курсов вернуть ей деньги, но ее удалили из чатов. Изначально за обучение она заплатила 300 тысяч рублей, но договор при этом не заключали.
«Ответчиком была представлена образовательная программа, включающая обучение по системе торговли деривативами на криптобирже под названием „Фибоначчи“. Программа позиционировалась как простая и надежная система, подходящая для лиц без опыта в трейдинге, с гарантированной возможностью получения стабильного дохода», — уточняют в публикации.
