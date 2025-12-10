Стало известно, сколько пермяков хотят искать зимой подработку

Интерес к дополнительной занятости среди пермяков растет Фото: Ростислав Журавлев © URA.RU

Около половины жителей Пермского края хотят искать подработку в три зимних месяца. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса HeadHunter.

«Жители Пермского края все активнее рассматривают возможности дополнительного заработка. По данным опроса проведенного в четвертом квартале уходящего 2025 года, 46% соискателей из Прикамья планируют искать подработку в ближайшие три месяца. Из них 28% „определенно рассматривают“ такой вариант, ещё 18% — „скорее рассматривают“. Еще 6% опрошенных признались, что у них подработка уже есть», — сообщается в исследовании аналитиков.

Уточняется, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года интерес к дополнительной занятости среди пермяков вырос. В четвертом квартале прошлого года искать подработку намеревались 42% жителей региона. Таким образом за год показатель увеличился на 4%.

