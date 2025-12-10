Владелец печально известного пермского хостела получил новые исковые требования на миллионы рублей

Суд удовлетворил новые исковые требования к Сергею Щербакову Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

К пермскому предпринимателю Сергей Щербаков, в хостеле которого погибли люди, предъявлены новые исковые требования. Заявления о включении требований к должнику подали жительница Перми Ольга Лабутина, кудымкарское ООО «Олимп», а также департамент земельных отношений администрации Перми. Это следует из судебных определений, с которыми ознакомился корреспондент URA.RU,

«Включить требование Лабутиной Ольги Геннадьевны по компенсации морального вреда в размере 3 000 000 руб. 00 коп. основного долга в первую очередь реестра требований кредиторов должника; требование ООО „Олимп“ по компенсации морального вреда в размере 900 000 руб. 00 коп. основного долга, в первую очередь реестра требований кредиторов должника», — сказано в определениях суда.

Департамент земельных отношений (ДЗО) мэрии добивается от Щербакова возврата задолженности за пользование участком земли в Перми на Чайковского 8А. Речь идет о сумме порядка 895 тысяч рублей, куда входят основной долг, а также проценты. URA.RU рассказывало, что по указанному адресу находится сауна «Фараон». Сейчас предприниматель добивается от чиновников администрации заключения договора аренды на указанный земельный участок.

Трагедия в мини-отеле «Карамель», собственником которого является Щербаков, произошла в январе 2020 года. В цокольном этаже, где находился хостел, прорвало трубу с горячей водой. В залитом кипятком помещении погибли пять человек. Суд признал Щербакова виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и отправил в исправительную колонию. Кроме того, суд обязал предпринимателя компенсировать моральный вред потерпевшим на сумму 15 млн рублей.