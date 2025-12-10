Логотип РИА URA.RU
Общество

Владелец печально известного пермского хостела получил новые исковые требования на миллионы рублей

Владелец пермского отеля Карамель получил новые судебные иски на 4,8 млн рублей
10 декабря 2025 в 13:45
Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

К пермскому предпринимателю Сергей Щербаков, в хостеле которого погибли люди, предъявлены новые исковые требования. Заявления о включении требований к должнику подали жительница Перми Ольга Лабутина, кудымкарское ООО «Олимп», а также департамент земельных отношений администрации Перми. Это следует из судебных определений, с которыми ознакомился корреспондент URA.RU,

«Включить требование Лабутиной Ольги Геннадьевны по компенсации морального вреда в размере 3 000 000 руб. 00 коп. основного долга в первую очередь реестра требований кредиторов должника; требование ООО „Олимп“ по компенсации морального вреда в размере 900 000 руб. 00 коп. основного долга, в первую очередь реестра требований кредиторов должника», — сказано в определениях суда.

Департамент земельных отношений (ДЗО) мэрии добивается от Щербакова возврата задолженности за пользование участком земли в Перми на Чайковского 8А. Речь идет о сумме порядка 895 тысяч рублей, куда входят основной долг, а также проценты. URA.RU рассказывало, что по указанному адресу находится сауна «Фараон». Сейчас предприниматель добивается от чиновников администрации заключения договора аренды на указанный земельный участок.

Трагедия в мини-отеле «Карамель», собственником которого является Щербаков, произошла в январе 2020 года. В цокольном этаже, где находился хостел, прорвало трубу с горячей водой. В залитом кипятком помещении погибли пять человек. Суд признал Щербакова виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и отправил в исправительную колонию. Кроме того, суд обязал предпринимателя компенсировать моральный вред потерпевшим на сумму 15 млн рублей.

В 2022 году Щербаков обратился в Арбитражный суд Прикамья с заявлением о признании его банкротом, а в 2023 году добился отсрочки от уплаты долгов. Срок отсрочки истекает в 2026 году.

Гибель людей в пермском хостеле

