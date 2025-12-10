Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Дети из Тюмени заказали на «Елке желаний» подарки за десятки тысяч рублей

Участники «Елки желаний» из Тюмени хотят получить спортинвентарь и игрушки
10 декабря 2025 в 14:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Выбрать желание и исполнить мечту ребенка можно на сайте проекта

Выбрать желание и исполнить мечту ребенка можно на сайте проекта

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Благотворители уже могут покупать подарки для детей из Тюмени в рамках проекта «Елка желаний». О том, какие мечты загадали ребята, можно узнать на сайте акции. В списке спортинвентарь, игрушки и музыкальные инструменты, стоимость которых доходит до 40 000 рублей.

«Стоимость подарков рассчитана на основе анализа стоимости на аналогичные товары. Мы учитываем среднюю цену на товары этой категории, их бренд и комплектацию. Окончательная цена может варьироваться в зависимости от конкретного магазина, акций и модели», — указано на сайте проекта.

Исполнители желаний могут выбрать, какую заявку они готовы взять на себя. Прямо в ней может быть и ссылка на нужный товар на маркетплейсе.

Продолжение после рекламы

Желания у детей недешевые. К примеру, один из участников хотел бы получить беговую дорожку, по ориентировочной стоимости в 40 000 рублей. Загадывают ребята из Тюмени и спортинвентарь: теннисный стол за 36 000 или хоккейную экипировку за 33 500.

Есть в списке и игрушки. Например, кукла за 15 000, игрушечная кухня за такую же цену, приставка за 11 000, или игровой руль за 19 000 рублей.

Среди загадавших желания есть и те, кто любит музыку. Они попросили у благотворителей гитару за 29 000, портативную колонку за 35 000 или, к примеру, музыкальный центр за 34 000 рублей.

Как ранее писало URA.RU, заявки на «Елку желаний» могли подать дети из нескольких категорий. В их числе инвалиды, сыновья и дочери участников СВО или ребята из малоимущих семей. 

Непосредственно в Тюмени также проходят локальные «Елки желаний». Как рассказывало агентство, в рамках этих акций дети просят подарить им, к примеру, шуруповерт или чайник премиального бренда.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал