Президент «Урала» сделал важное заявление о трансфере звездного форварда

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что екатеринбургский клуб не ведет переговоров с московским ЦСКА о трансфере 18-летнего нападающего Максима Воронова. Об этом он сообщил порталу Metaratings.ru на фоне сообщений в СМИ о якобы скорой сделке в зимнее трансферное окно.

По словам Иванова, информация о переходе форварда в столичный клуб не соответствует действительности, а никаких договоренностей между командами нет. «Я ничего не знаю о переходе Воронова в ЦСКА. Ничего не подписано, никто никуда не перешел. Спросите у тех, кто пишет об этом. С ЦСКА нет никаких переговоров. Если что-то будет, мы сообщим на официальном сайте, но сейчас ничего нет», — сказал Иванов.

В нынешнем сезоне Воронов провел за «Урал» 15 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча. Форвард регулярно выходит в стартовом составе и остается одним из ключевых игроков атакующей линии екатеринбургского клуба.

С подросткового возраста нападающий выделялся результативностью: в первом сезоне за «Урал» в ЮФЛ он забил 27 голов в 15 матчах, во втором — 40 мячей в 27 встречах. До выступлений в большой команде Воронов играл в мини-футбол за «ВИЗ-Синару», где в 16 матчах отличился 30 раз.