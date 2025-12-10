Свердловский суд отказал команде блогера Влада А4 в защите прав на его изображение

Влад Бумага считается одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного интернета Фото: Роман Наумов © URA.RU

Компания «ЧЕТЫРЕА ЧЕТЫРЕ-Плюс» подала в суд на бывшего предпринимателя Елену Толмачеву из Режа (Свердловская область), которая в мае 2024 года продавала футболки с изображением белорусского блогера Влада Бумаги «А4» в магазине «Карамелька». Правообладатель требовал 30 тысяч рублей компенсации и возмещения судебных расходов. Однако в удовлетворении иска отказали, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

«Однако суд, изучив материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения требований. Истец не доказал в полной мере цепочку правопреемства на спорные объекты интеллектуальной собственности. Суд установил, что в материалах дела отсутствуют сведения, подтверждающие законное возникновение исключительных прав у первоначального правообладателя», — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, суд установил, что оформление изображения на футболке, проданной Толмачевой, визуально отличается от тех вариантов дизайна, на которые ссылался истец. Режевский районный суд также отметил, что представленные изображения «А4» не зарегистрированы в России в качестве товарных знаков.

