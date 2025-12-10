В песне тюменка прощается с бургерами и выбирает русскую кухню Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Тюменка Екатерина Ракова разместила на стриминговых сервисах свой трек «Гудбай, бургер!». Патриотическая песня рассказывает о том, что России не страшны санкции Запада. Об истории создания композиции девушка рассказала в разговоре с URA.RU.

«Идея родилась недавно. Я являюсь одним из организаторов конкурса авторской песни „Патриот своей страны“. Поступающие заявки вдохновили и меня. Родилось три песни, включая „Гудбай, бургер!“. Идея припева пришла внезапно, я создала песню за одну ночь», — рассказала URA.RU Екатерина.

На тексте тюменка не остановилась. Она придумала музыку, заказала аранжировку, записала трек и при помощи дистрибьютера разместила его на музыкальных стриминговых сервисах, охватив около 140 площадок.

В треке поется о том, что России не страшны санкции Запада. Страна сама может производить все — от еды до ракет, и чужого ей не надо. Чужие тренды для РФ — пыль, а сама она идет вперед, несмотря ни на что. Самая цепляющая часть песни — это припев. Он и дал ей название.

«Гудбай, бургер! Привет, котлетка! Гудбай, кола! Приветик, квас!», — поет тюменка.