Церемония прощания с Владимиром Стасюком прошла 10 декабря Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В траурном зале «Северный дом» Тюмени прошла церемония прощания с Владимиром Стасюком, который был убит 4 декабря во время продажи Kia Optima. В последний путь тюменца провожали десятки людей: родные, близкие, знакомые и коллеги. Для каждого из них гибель мужчины стала полной неожиданностью.

«Он был очень светлым, добрым и веселым. Всегда приходил на помощь, его даже просить об этом не надо было. Смерть Вовы стала для нас настоящей трагедией», — рассказал агентству один из друзей Владимира Стасюка.

Поздним вечером 4 декабря мужчина вышел на встречу с потенциальными покупателями его автомобиля Kia Optima. Дома его ждала беременная жена. После того как тюменец не вернулся домой, она начала обзванивать знакомых и обратилась за помощью к пользователям соцсетей.

Продолжение после рекламы

Спустя какое-то время, друзья убитого нашли объявление о продаже похожей Kia Optima в Екатеринбурге. Они назначили встречу, во время которой сверили документы и поняли, что машина принадлежит Владимиру Стасюку. «Продавца» задержали и передали сотрудникам полиции. Второй обвиняемый пытался скрыться в Тюмени у знакомой, но также был задержан. 7 декабря суд отправил фигурантов под арест до 3 февраля. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Следствие предполагает, что арестованные убили мужчину ножом спустя считаные минуты после начала встречи, которая состоялась 4 декабря. Затем его труп переложили в старый ВАЗ 2110, увезли в Тюменский район и подожгли. Сгоревшая машина была обнаружена в лесополосе недалеко от Верхнего бора.

Владимир Стасюк трагически ушел из жизни 4 декабря Фото: Никита Сабашников © URA.RU







