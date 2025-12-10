В Тюменской области простятся с человеком-эпохой
В тюменском поселке Боровский пройдет прощание с Александром Коробовым
Фото: Илья Московец © URA.RU
В поселке Боровский ушел из жизни Александр Коробов. Его имя неразрывно связано с историей Боровской птицефабрики и развитием региона. Александру было 88 лет. Об этом сообщила группа «Боровский Luxury — Тюмень» в социальной сети ВКонтакте.
«Александр Коробов был не просто руководителем, а настоящим человеком-эпохой. За его плечами — десятилетия самоотверженного труда, масштабное строительство, развитие предприятия, создание рабочих мест и, главное, судьбы многих людей, которые прошли через его руководство», — гласит сообщение.
Администрация Боровского сельского поселения и АО «Птицефабрика Боровская» выразили глубочайшие соболезнования родным и близким. Прощание с Александром Коробовым состоится 10 декабря 2025 года по улице Максима Горького, 4 в 12:30.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!