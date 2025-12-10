В Тюменской области простятся с человеком-эпохой

В тюменском поселке Боровский пройдет прощание с Александром Коробовым Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Боровский ушел из жизни Александр Коробов. Его имя неразрывно связано с историей Боровской птицефабрики и развитием региона. Александру было 88 лет. Об этом сообщила группа «Боровский Luxury — Тюмень» в социальной сети ВКонтакте.

«Александр Коробов был не просто руководителем, а настоящим человеком-эпохой. За его плечами — десятилетия самоотверженного труда, масштабное строительство, развитие предприятия, создание рабочих мест и, главное, судьбы многих людей, которые прошли через его руководство», — гласит сообщение.