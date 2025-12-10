Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Мэр Тюмени Афанасьев усиливает свою команду. Инсайд

Мэр Тюмени Афанасьев готовит назначение своей подчиненной Анны Ланской
10 декабря 2025 в 15:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Максим Афанасьев готовит очередное кадровое назначение, чтобы усилить свою команду

Максим Афанасьев готовит очередное кадровое назначение, чтобы усилить свою команду

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мэр Тюмени Максим Афанасьев усиливает свою команду в администрации. Источники URA.RU, близкие к мэрии, сообщают, что очередное назначение ждет его соратницу из Тобольска Анну Ланскую. Ей может достаться должность директора нового департамента по молодежной политике.

«Сейчас такой структуры нет, молодежка курируется департаментом по спорту. Вероятно, в ближайшее время произойдет разделение. Департамент по молодежной политике возглавит Ланская», — сообщает источник. 

Другой инсайдер из мэрии говорит, что разделения не планируется, а Ланская займет пост заместителя директора уже существующего департамента по спорту и молодежной политике. До переезда в Тюмень Ланская работала директором тобольской школы. Афанасьев перевез ее с собой в областную столицу и устроил в департамент образования, где она работала заместителем директора. 

Продолжение после рекламы

С приходом Афанасьева в мэрии поменялись десятки управленцев. Накануне глава города совершил очередное громкое кадровое назначение. Он сделал своим первым заместителем Юрия Баранчука, который ранее работал в областной думе. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал