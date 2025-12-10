Максим Афанасьев готовит очередное кадровое назначение, чтобы усилить свою команду Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мэр Тюмени Максим Афанасьев усиливает свою команду в администрации. Источники URA.RU, близкие к мэрии, сообщают, что очередное назначение ждет его соратницу из Тобольска Анну Ланскую. Ей может достаться должность директора нового департамента по молодежной политике.

«Сейчас такой структуры нет, молодежка курируется департаментом по спорту. Вероятно, в ближайшее время произойдет разделение. Департамент по молодежной политике возглавит Ланская», — сообщает источник.

Другой инсайдер из мэрии говорит, что разделения не планируется, а Ланская займет пост заместителя директора уже существующего департамента по спорту и молодежной политике. До переезда в Тюмень Ланская работала директором тобольской школы. Афанасьев перевез ее с собой в областную столицу и устроил в департамент образования, где она работала заместителем директора.

