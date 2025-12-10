Власти назвали самые «охраняемые» районы Тюмени

В следующем году к видеонаблюдению подключат 89 объектов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени установлено свыше 4,6 тысячи камер, подключенных к системе «Безопасный город». Самым «охраняемым» районом стал Центральный — здесь работают 1 350 камер. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информатизации.

«В настоящее время в городе функционирует 4 619 камер видеонаблюдения, подключенных к составной части АПК „Безопасный город“. Наибольшее число камер установлено на территории Центрального округа — 1 350 штук. На территории Ленинского — 1 252 штуки», — рассказали в департаменте.

В Калининском работают 1 026 камер. Наименее «охраняемым» районом оказался Восточный (991 штука).

