Власти назвали самые «охраняемые» районы Тюмени
В следующем году к видеонаблюдению подключат 89 объектов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Тюмени установлено свыше 4,6 тысячи камер, подключенных к системе «Безопасный город». Самым «охраняемым» районом стал Центральный — здесь работают 1 350 камер. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информатизации.
«В настоящее время в городе функционирует 4 619 камер видеонаблюдения, подключенных к составной части АПК „Безопасный город“. Наибольшее число камер установлено на территории Центрального округа — 1 350 штук. На территории Ленинского — 1 252 штуки», — рассказали в департаменте.
В Калининском работают 1 026 камер. Наименее «охраняемым» районом оказался Восточный (991 штука).
В следующем году к видеонаблюдению подключат 89 объектов, большинство из них — развязки и перекрестки. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в 2026 году камеры в торговых центрах и на дорогах присоединят к указанной системе.
