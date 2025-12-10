В Тюмени резко вырос спрос на шумоизоляцию потолков
Тюменцы стараются избавиться от шума соседей в новогодние праздники
Фото: Стас Этвеш © URA.RU
В преддверии празднования Нового года в Тюмени резко вырос спрос на шумоизоляцию потолков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Авито Услуги
«В Тюмени зафиксирован впечатляющий рост спроса на шумоизоляцию потолков — на 67%. Растущий спрос на шумоизоляцию объясняется желанием уменьшить шум от соседей и сделать дом комфортнее перед праздниками. Жители предпочитают не только украсить интерьер, но и позаботиться о тишине и уюте в квартире», — пояснили в Авито Услугах.
В целом по Тюменской области интерес к шумоизолирующим материалам вырос еще сильнее — на 77%. Ранее URA.RU сообщало, что жители города обращались в Роспотребнадзор с жалобами на крыс, шум и плесень. За 2025 год в ведомство поступило более 7,7 тысяч обращений от тюменцев.
