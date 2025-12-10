Тюменцы стараются избавиться от шума соседей в новогодние праздники Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В преддверии празднования Нового года в Тюмени резко вырос спрос на шумоизоляцию потолков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Авито Услуги

«В Тюмени зафиксирован впечатляющий рост спроса на шумоизоляцию потолков — на 67%. Растущий спрос на шумоизоляцию объясняется желанием уменьшить шум от соседей и сделать дом комфортнее перед праздниками. Жители предпочитают не только украсить интерьер, но и позаботиться о тишине и уюте в квартире», — пояснили в Авито Услугах.