В Тюмени построят новые заезды в микрорайон ДОК. Согласно генеральному плану города, до 2040 года с Зареки возведут два моста, а также проложат магистраль от улицы Полевая. Кроме того, предполагается строительство трех развязок в разных уровнях.

По документу мост с путепроводом разместят через улицы Щербакова, 2-я Луговая — до Коммунистической в 2028-2032 годах. Работы по второму — от Салаирского тракта до Томской, запланированы на 2031–2035 годы. Развязки хотят создать в районе Коммунистической, Полевой и у нового моста, идущего от Салаирского тракта, сроки

Ранее URA.RU писало, что на ДОКе проводят комплексное развитие территории (КРТ). Микрорайон застроят четыре компании. Три из них реализуют проекты за восемь лет и одна за десять. Здесь появятся школы, детские сады, пункт полиции, спортивные объекты, пожарное депо и дамба.

