Тюменская фирма скрывала злостного алиментщика от челябинских приставов

Челябинские приставы наказали тюменскую фирму, скрывавшую доходы алиментщика
10 декабря 2025 в 14:28
Тюменская фирма скрывала реальные доходы всего сотрудника

Тюменская фирма скрывала реальные доходы всего сотрудника

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Челябинские судебные приставы привлекли к административной ответственности транспортную компанию из Тюмени, которая помогала алиментщику скрывать доходы. Долг по алиментам составлял более 1 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

«На депозитный счет приставов стали поступать нерегулярные суммы — от нескольких сотен до десятков тысяч рублей, что не соответствовало реальному объему задолженности. Запрос о предоставлении справки о доходах должника компания проигнорировала», — сообщили в ГУ ФССП.

Отсутствие реакции со стороны должностных лиц транспортной организации привело к возбуждению административного дела и наложению штрафа в 50 тысяч рублей. Как выяснилось после вмешательства руководителя предприятия, должник подал в бухгалтерию заявление о сохранении прожиточного минимума.

Это привело к значительному снижению отчислений на алименты: вместо положенных 70% (из них 25% на текущие платежи, остальное — на погашение долга), с него удерживали лишь 20%. В ФССП региона подчеркнули, что бухгалтерия пошла на это, несмотря на «грубейшее нарушение закона».

В ходе дальнейшей проверки также было установлено, что сам должник фактически проживает в соседнем северном регионе. Исполнительное производство было перенаправлено туда для продолжения взыскания как текущих алиментных платежей, так и общей задолженности. Ранее стало известно, что тюменец получил условный срок за неуплату алиментов. Он уклонялся от уплаты 173 тысяч рублей. 

