Путин наградил медалью семью из Тюменской области
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Семья из Тюменской области награждена медалью ордена «Родительская слава». Указ об этом был подписан президентом России Владимиром Путиным.
«О награждении государственными наградами РФ. За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительской славы“ Перова Андрея и Перову Марию из Тюменской области», — гласит указ президенты страны.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин наградил профессора-консультанта кафедры ТюмГУ Ханису Алишину медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Глава государства также присвоил звание «Заслуженный врач РФ» заведующей отделением ГАУ здравоохранения Тюменской области «МКМЦ „Медицинский город“ Татьяне Куцевой
