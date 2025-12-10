Тюменская область презентовала китайским туроператорам новый маршрут

Туроператоров из Китая познакомили с туристическим потенциалом Тюменской области Фото: Информационный центр правительства ТО

Тюменская область представила новый туристический маршрут «Тепло Сибири», ориентированный на китайских туристов. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области в своем telegram-канале, подводя итоги ознакомительной поездки туроператоров из КНР.

«Мероприятие состоялось в рамках презентации межрегионального маршрута „Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири“, организованного Правительством Тюменской области и Комитетом по туризму города Москвы», — сообщили в инфоцентре.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова заявила, что новый маршрут учитывает современные запросы и предпочтения китайских туристов. «Маршрут, который мы подготовили, учитывает современные запросы, предпочтения китайских туристов в путешествиях по России.

Нам удалось это сделать благодаря программе Агентства стратегических инициатив, разработанной совместно с Минэкономразвития для формирования качественного турпродукта и его презентации за пределами нашей страны на целевых рынках в дружественных странах», — отметила Трофимова.

Работа Тюменской области по развитию въездного туризма будет представлена 12 декабря Фото: Информационный центр правительства ТО

В состав делегации, посетившей регион, вошли представители туроператорского сообщества Китайской Народной Республики и телеканала «RUSSIA TODAY CHINA». Участница тура Су Ялин из Пекина поделилась своими впечатлениями, отметив большой потенциал Тюменской области для развития туризма.

«Я думаю, что у Тюменской области есть очень большие перспективы для развития отрасли туризма. И что касается проживания, наиболее яркое впечатление оставил отель, где был термальный источник. Нас удивила местная кухня. Раньше у меня не было никаких знаний о Сибири, Тюменской области, я думала, это очень холодный регион, пустошь. Но когда я приехала сюда, ощутила местное тепло и культурный колорит и узнала, что это родина многих великих людей», — рассказала Су Ялин.