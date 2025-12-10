В Тюмени представят постановку «Конек-Горбунок» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 13 и 14 декабря представят сразу несколько ярких событий: открытие выставки фарфоровых кукол XIX века, масштабную постановку «Конек-Горбунок» к юбилею Ершова, добрую историю «Умка» и гастрономическую лекцию по Толстому с меню эпохи Карениной. Подробная афиша мероприятий — в подборке URA.RU.

13 декабря

В 15:00 в Информационно-библиотечном центре для молодежи откроется выставка Галины Шульгиной «Куклы. Золотой век». Один из ведущих российских художников-кукольников представит более 40 копий европейских кукол и аксессуаров середины XIX века — от Германии до Франции. На открытии Шульгина расскажет о своем творческом пути, различиях между портретными, модными и характерными куклами, поделится профессиональными секретами работы с фарфором и проведет мастер-шоу. Вход свободный.

На сцене Тюменского драмтеатра состоится праздничная премьера спектакля «Конек-Горбунок», поставленная к 210-летию Петра Ершова. Динамичная фантастическая сказка перенесет зрителей в мир русских чудес: Иванушка-дурачок отправится за Жар-птицей, встретит Луну и Месяц, спасет Рыбу-кита и добудет перстень Царь-девицы. Зрителей ждет масштабное, современное шоу с танцами, музыкой и атмосферой настоящего праздника.

В театре кукол покажут трогательную историю «Умка» — о маленьком белом медвежонке, который узнает огромный мир Севера, учится строить берлогу и понимать, что значит быть сильным белым медведем. Его мама рассказывает сказки о рыбе-солнце, а впереди — необычная встреча с «человеком с двумя головами». Зрителям обещают добрую историю о дружбе Умки и мальчика, заботе и безусловной любви.

В драматическом театре также пройдет литературно-гастрономический вечер «Обед у Анны Карениной». Филолог Ирина Кондратюк объяснит, почему Толстой выбирал те или иные блюда для героев, расскажет о символизме еды, браке, тонкостях разводов в эпоху автора и психологических нюансах персонажей. Шеф-повар подготовит специальное меню, благодаря которому гости смогут почувствовать себя участниками романа или посетителями ресторана ушедшего века.

14 декабря

Поклонников рок-музыки ждут на концерте Rock-Accorda в драмтеатре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 11:00 в Татарском центре покажут новогодний детский спектакль «Новогоднее приключение». Постановка на русском языке с русскими и английскими песнями объединит историю ребят из 90-х, которые неожиданно попадают в разные эпохи и страны. Вход свободный.

Музей «Дом Машарова» проведет экскурсию «Тепло родных печей». Гостям расскажут, как отапливали дома в начале XX века, покажут подлинные печи, камин и уникальную чугунную печь той эпохи. Стоимость — 200 рублей.

Для любителей нестандартных маршрутов подготовлена поездка «Тайны и легенды Червишевских деревень» — путешествие по старинным селам в 30 километрах от Тюмени. Эти места помнят британских подданных, сибирских татар и сыры, которые подавали к королевскому столу. Тур покажет старинный храм Михаила-Архангела, дом с приведениями, место самосожжения староверов. Участники смогут набрать воду из древнего колодца и попробовать угощения от местных жителей. В стоимость входят трансфер, экскурсионное сопровождение и чаепитие.