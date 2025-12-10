В Тюмени прошел «Бал наставников», лучшим вручили благодарственные письма

В 2025 году дан старт внедрению региональной модели наставничества во всех муниципалитетах Тюменской области Фото: Информационный центр правительства ТО

В Тюмени прошел «Бал наставников Тюменской области», на котором вручили благодарственные письма замгубернатора региона Алексея Райдера лучшим наставникам муниципалитетов. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области в своем telegram-канале.

«Мероприятие стало площадкой подведения итогов. Оно также ознаменовало старт внедрения региональной модели наставничества во всех муниципалитетах области в 2025 году», — говорится в сообщении.

Причины отбора наставников и планы по развитию системы сопровождения молодежи на балу разъяснил директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко. Он сообщил, что в этом году проводились масштабные проекты, запускались региональные модели наставничества, создавались муниципальные команды.

Продолжение после рекламы

«Мы радуемся тому, что в наше большое сообщество наставников приходят новые участники. Благодарю всех за неравнодушие, труд и талант!», — подчеркнул Дяченко.

Статистика и проекты

По его словам, регион расширяет практики адресной поддержки подростков и молодежи за счет подключения новых партнеров. В департаменте уточнили, что к региональной модели наставничества уже присоединились 342 организации. В рамках проектов сформировано и действуют более 500 наставнических пар. Еще 140 человек подключились к проекту «Лаборатория идей», который нацелен на разработку и тестирование новых форматов сопровождения молодых людей.

Состав наставников и ожидаемый эффект