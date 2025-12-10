Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Уральская прокуратура начала проверку в тюменском аэропорту из-за задержки авиарейса в Египет

Транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров в тюменском Рощино
10 декабря 2025 в 21:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Транспортная прокуратура начала проверку тюменского аэропорта из-за задержки рейса в Египет

Транспортная прокуратура начала проверку тюменского аэропорта из-за задержки рейса в Египет

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Уральская прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров рейсов, которые задержали в тюменском аэропорту «Рощино» 10 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. 

«В Тюмень выехал дежурный прокурор Тюменской транспортной прокуратуры. Сегодня был задержан рейс UJ 748 авиакомпании „Аlmasria Airlines“ в Шарм-эль-Шейх по техническим причинам», — сообщили в прокуратуре. 

Предварительное время вылета по тюменскому времени изменено на 10 декабря 22:00. Ранее стало известно, что в Рощино приземлился первый рейс авиакомпании Казахстана. Авиаперевозчик обслуживает чартерные рейсы и будет совершать полеты раз в 10-12 дней.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал