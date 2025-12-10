Уральская прокуратура начала проверку в тюменском аэропорту из-за задержки авиарейса в Египет
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Уральская прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров рейсов, которые задержали в тюменском аэропорту «Рощино» 10 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
«В Тюмень выехал дежурный прокурор Тюменской транспортной прокуратуры. Сегодня был задержан рейс UJ 748 авиакомпании „Аlmasria Airlines“ в Шарм-эль-Шейх по техническим причинам», — сообщили в прокуратуре.
Предварительное время вылета по тюменскому времени изменено на 10 декабря 22:00. Ранее стало известно, что в Рощино приземлился первый рейс авиакомпании Казахстана. Авиаперевозчик обслуживает чартерные рейсы и будет совершать полеты раз в 10-12 дней.
