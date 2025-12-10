Над Москвой сбит пятый беспилотник
10 декабря 2025 в 16:24
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Подразделения противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат, следовавший в направлении Москвы. На месте падения его фрагментов работают оперативные службы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
