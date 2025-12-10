Мишустин: российская экономика к концу 2026 года выйдет на мировой уровень

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что к концу 2026 года темпы роста российской экономики должны как минимум выйти на уровень средних мировых показателей. Выступая на заседании правительства, он сообщил, что подготовлен план структурной трансформации экономики до 2030 года. По словам председателя правительства, этот документ ориентирован на создание современных рабочих мест, а также на расширение вовлеченности молодежи и ветеранов СВО в реализуемые проекты.