«Очень темная история»: Зарубина обнаружила в скандале с Долиной странности

Скандальное дело с квартирой Ларисы Долиной продолжает обрастать новыми подробностями. Появилась информация, что, мол, во время покупки Полина Лурье не проявила должной осмотрительности. Ольга Зарубина считает, выход в этой ситуации может быть только один. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU.

«Какую осмотрительность покупательница должна была проявить?» — удивляется Ольга Зарубина. «Я вообще вижу эту ситуацию очень странной… Темная история какая-то. В ней есть недосказанность. Я лично вижу в этой истории очень много нелогичных, странных моментов. Долина продала квартиру, забрала деньги и отдала их мошенникам, которые раскрутили ее и заставили продать жилье этой женщине, которая к ним никакого отношения не имеет. Почему именно этой женщине?».

«Я понимаю, если бы она имела отношение к мошенникам, тогда было бы все логично: они все в одной цепочке находятся, обокрали певицу, поэтому ей вернули жилье», — продолжает Зарубина. — «А тут получается, что женщина не имеет отношения к мошенникам. Так почему же она осталась и без квартиры, и без денег? Очень странная история. И какую осмотрительность она должна была проявить? Наверняка, во время сделки были риелторы, юристы, которые знают все законы. Мы все когда-то покупали квартиры, и ничего такого близко не было».

Зарубина считает, что ситуация должна разрешиться по справедливости. На ее взгляд Долина обязана вернуть деньги покупательнице.

«Если это все правда, как написано в прессе, то, конечно, Лариса должна вернуть полученные деньги», — уверена Зарубина. — «Это будет правильно. Одно могу сказать, что такие страшные вещи Вселенная не прощает. Сейчас я знаю точно, что вся эта история будет обрастать все большими и большими небылицами, как снежный ком, с каждым днем становиться все больше и больше. У нас такое любят. На таких историях люди делают себе имена: это ни для кого не секрет».