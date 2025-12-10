Совфед разрешил ввозить в Россию дефицитные иностранные лекарства

«Принятым документом предусматривается продление до 31 декабря 2027 года срока, в течение которого допускаются ввоз на территорию России и обращение в РФ <...>, зарегистрированных лекарственных препаратов для медицинского применения в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах», — пишет «РИА Новости». Препараты могут ввозиться, если они соответствуют требованиям, которые установлены при их регистрации. Также на этикетке должна быть наклейка с информацией о препарате на русском языке.