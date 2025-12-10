Логотип РИА URA.RU
Совфед разрешил ввозить в Россию дефицитные иностранные лекарства

10 декабря 2025 в 16:05
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Россию до 31 декабря 2027 года продлевается ввоз зарегистрированных лекарственных препаратов в иностранных упаковках. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации. 

«Принятым документом предусматривается продление до 31 декабря 2027 года срока, в течение которого допускаются ввоз на территорию России и обращение в РФ <...>, зарегистрированных лекарственных препаратов для медицинского применения в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах», — пишет «РИА Новости». Препараты могут ввозиться, если они соответствуют требованиям, которые установлены при их регистрации. Также на этикетке должна быть наклейка с информацией о препарате на русском языке. 

Ранее Советом Федерации был принят закон о продлении кредитных каникул участникам СВО. Мера будет продлена на 2027 год. С заявлением на предоставление кредитных каникул военнослужащие могут обратиться до конца 2025 года. 

