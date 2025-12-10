Аналитики подсчитали, как изменилась зарплата рабочих в России за год
Статистика востребованности рабочих специальностей была приведена на Всероссийском кадровом форуме
Фото: предоставлено сервисом «Авито Работа»
С начала 2025 года средняя зарплата на рынке рабочих профессий в России достигла почти 78 тысяч рублей, а количество вакансий возросло на 5%. Такой статистикой поделились на Всероссийском кадровом форуме представители сервиса «Авито Работа», проведя сессию «Рабочий — класс!». Как отметили в пресс-службе онлайн-платформы, данные свидетельствуют о продолжающемся повышении спроса на квалифицированный рабочий персонал.
«Рынок труда меняется стремительно. Численность рабочей силы в стране не растет, а потребность в квалифицированных кадрах увеличивается. Исследование показывает, что профессиональные перетоки становятся одним из ключевых способов восполнять наиболее востребованные группы профессий. Люди все чаще готовы менять сферу, осваивать новые направления и приходить в производство, где сегодня открывается множество возможностей для роста», — рассказал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.
Во время обсуждений представители бизнеса, экспертного сообщества и профильных организаций отметили, что востребованность профессиональных кадров обостряется практически во всех регионах России. Например, в Приморском крае количество предложений в сфере рабочих специальностей выросло на 71%, а на Сахалине — на 45%.
В целом, по данным «Авито Работы» и ВНИИ труда, приток специалистов в отрасли, относящиеся к «квалифицированным рабочим» и «машинистам и сборщикам», вырос на треть. Одновременно снижается средний возраст соискателей, приходящих в эти сферы: молодые специалисты все активнее рассматривают рабочие профессии в качестве перспективного направления для карьеры.
«Рабочие профессии сегодня — это не прошлое, а технологичный авангард промышленности. Это сфера, где высокая квалификация, цифровые компетенции и инженерная мысль создают будущее. Целенаправленная коммуникация с молодежью и их семьями разрушает устаревшие мифы, превращая рабочие специальности в осознанный, престижный и перспективный выбор карьеры», — подчеркнул заместитель гендиректора по коммуникационным проектам АНО «Национальные приоритеты» Ирина Осадчая.
