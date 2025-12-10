Аналитики подсчитали, как изменилась зарплата рабочих в России за год

Статистика востребованности рабочих специальностей была приведена на Всероссийском кадровом форуме Фото: предоставлено сервисом «Авито Работа»

С начала 2025 года средняя зарплата на рынке рабочих профессий в России достигла почти 78 тысяч рублей, а количество вакансий возросло на 5%. Такой статистикой поделились на Всероссийском кадровом форуме представители сервиса «Авито Работа», проведя сессию «Рабочий — класс!». Как отметили в пресс-службе онлайн-платформы, данные свидетельствуют о продолжающемся повышении спроса на квалифицированный рабочий персонал.

«Рынок труда меняется стремительно. Численность рабочей силы в стране не растет, а потребность в квалифицированных кадрах увеличивается. Исследование показывает, что профессиональные перетоки становятся одним из ключевых способов восполнять наиболее востребованные группы профессий. Люди все чаще готовы менять сферу, осваивать новые направления и приходить в производство, где сегодня открывается множество возможностей для роста», — рассказал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Во время обсуждений представители бизнеса, экспертного сообщества и профильных организаций отметили, что востребованность профессиональных кадров обостряется практически во всех регионах России. Например, в Приморском крае количество предложений в сфере рабочих специальностей выросло на 71%, а на Сахалине — на 45%.

В целом, по данным «Авито Работы» и ВНИИ труда, приток специалистов в отрасли, относящиеся к «квалифицированным рабочим» и «машинистам и сборщикам», вырос на треть. Одновременно снижается средний возраст соискателей, приходящих в эти сферы: молодые специалисты все активнее рассматривают рабочие профессии в качестве перспективного направления для карьеры.