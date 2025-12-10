В Мариуполе заработал уникальный музей о борьбе с нацизмом

В музее представлены экспонаты и исторические документы, посвященные борьбе жителей города с нацизмом Фото: Единая Россия / er.ru

В Мариуполе заработал новый уникальный музей, посвященный ключевым моментам истории города, который дважды подвергся нацистской оккупации. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. По его словам, музей уже стал точкой притяжения жителей города.

«Музей стал площадкой для организации различных активностей, в том числе направленных на патриотическое воспитание молодежи. Здесь проводятся лекции, семинары, тематические выставки, кинопоказы, а также съемки военных программ. Здание музейного комплекса уже с уверенностью можно назвать новой точкой притяжения на карте Мариуполя, однако проект продолжает свое развитие», — заявил Якушев. Его слова приводит пресс-служба партии на своем сайте.

Он отметил, что основная экспозиция посвящена ключевым событиям в истории Мариуполя, в том числе периодам нацистской оккупации в 1941–1943 годах и до освобождения города в 2022 году. Для запуска музея восстановили здание и инженерные сети, пострадавшие во время боевых действий, оборудовали лекторий, кинозал и фотовыставку.

Инвестиции составили около 113 миллионов рублей: 33 миллиона выделил президентский фонд культурных инициатив, 80 миллионов внесли частные инвесторы. В дальнейшем в этом здании планируют создать многофункциональный центр общественных инициатив и разместить другие социально значимые организации.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, по поручению которой был реализован данный проект, отметила, что музей важен для сохранения памяти о сложных периодах в истории Мариуполя и для работы с молодежью. «Этот музей — про подвиг мариупольцев, тяжелые исторические периоды, которые он пережил, мужество и героизм жителей Мариуполя тогда и сейчас. Это очень важно зафиксировать и использовать для того, чтобы молодежь могла знакомиться», — отметила она.