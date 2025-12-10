Давление Трампа и блэкаут в Киеве: почему Зеленский заявил об энергетическом перемирии

Украина первой начала новую серию ударов по энергетике, заявил Борис Рожин Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украина предложила России энергетическое перемирие. Это заявление президента страны Владимира Зеленского прозвучало на фоне обсуждения американского мирного плана.

Кремль снова дал четкий ответ Киеву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия стремится к полноценному миру, а не краткому перемирию каким бы оно не было. Более подробно о реакции России — в материале URA.RU.

Россия стремится к миру

Россия отмечала, что только полноценный мир способен решить украинский кризис

Россия добивается установления устойчивого мира, а не заключения временного перемирия. Так Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о заявленной готовности Владимира Зеленского к энергетическому перемирию с Россией.

«Я оставлю сейчас какие-то нюансы. Но мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый, гарантированный долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом», — подчеркнул Песков.

Зеленский заговорил о перемирии из-за давления Трампа

Зеленский не хочет проводить выборы, о которых просит Трамп

Владимир Зеленский заговорил об идее энергетического перемирия после того, как президент США Дональд Трамп призвал Киев провести выборы. На это обратил внимание военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он напомнил, что Россия ранее уже предлагала ввести перемирие хотя бы в гуманитарных целях — ко Дню Победы, однако украинские вооруженные силы эти договоренности не соблюдали. По оценке Дандыкина, нынешняя инициатива Зеленского по энергетическому перемирию преследует цель «перебросить силы и получить вооружение». Эксперт указал, что на данном этапе «ключевые удары наносятся не только с воздуха».

«Они начинают выкручиваться, им нужно реагировать на заявление Трампа о проведении выборов на Украине. Самое главное — Киев не признает никаких территориальных уступок. Зеленский сейчас не может ставить какие-то условия, как будто он наступает. Он начинает вертеться, как уж на сковородке», — заявил Дандыкин.

Подоляка связал запрос Зеленского с грядущим блэкаутом

В столице Украины уже несколько раз отключался свет

Владимир Зеленский выступил с таким обращением на фоне тяжелой обстановки и «практически свершившегося» блэкаута в Киеве. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в своем telegram-канале.

При этом он отметил, что Россия в свою очередь предлагала отказаться от ударов по энергообъектам. И даже отказывалась, однако Украина не соблюдала эти условия. Поэтому Подоляка охарактеризовал украинского лидера как человека, для которого «неспособность просчитать ситуацию хотя бы на два шага вперед всегда была отличительной чертой». По его словам, «на фоне почти свершившегося блэкаута в Киеве и на большей части страны, а также фактически изношенной энергетики Украины, он передумал».

ВСУ первыми начали новую серию ударов по энергетике

Именно Киев инициировал новый этап ударов по объектам энергетической инфраструктуры, а теперь, на фоне нарастающих последствий, апеллирует к прекращению подобных атак, поскольку Украина в рамках обмена ударами несет несоразмерно больший ущерб. С таким заявлением выступил военкор Борис Рожин.