Бакальчук отказался от своей доли в Wildberries
Бывший муж Татьяны Ким Владислав Бакальчук ранее владел 1% в компании
Фото: Илья Московец © URA.RU
Владислав Бакальчук продал свою долю в размере 1% в ООО «Вайлдберриз». Об этом сообщают СМИ.
«Бизрнесмен Владислав Бакальчук продал свою долю в 1% в Wildberries», — пишет «РБК». Все 100% компании принадлежат теперь Татьяне Ким.
Ранее основательница онлайн-платформы направила письмо в адрес Центрального банка. Это связано с тем, что из-за персональных скидок маркетплейсы теряют доход. В это же время банки, которые принадлежат торговым интернет-площадкам, зарабатывают в несколько раз больше.
