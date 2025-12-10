Бакальчук отказался от своей доли в Wildberries

Владислав Бакальчук продал свою долю в размере 1% в ООО «Вайлдберриз». Об этом сообщают СМИ.

«Бизрнесмен Владислав Бакальчук продал свою долю в 1% в Wildberries», — пишет «РБК». Все 100% компании принадлежат теперь Татьяне Ким .

Ранее основательница онлайн-платформы направила письмо в адрес Центрального банка. Это связано с тем, что из-за персональных скидок маркетплейсы теряют доход. В это же время банки, которые принадлежат торговым интернет-площадкам, зарабатывают в несколько раз больше.