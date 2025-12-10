Логотип РИА URA.RU
Общество

Бакальчук отказался от своей доли в Wildberries

Татьяна Ким стала владелицей 100% в компании Wildberries
10 декабря 2025 в 17:11
Бывший муж Татьяны Ким Владислав Бакальчук ранее владел 1% в компании

Фото: Илья Московец © URA.RU

Владислав Бакальчук продал свою долю в размере 1% в ООО «Вайлдберриз». Об этом сообщают СМИ. 

«Бизрнесмен Владислав Бакальчук продал свою долю в 1% в Wildberries», — пишет «РБК». Все 100% компании принадлежат теперь Татьяне Ким

Ранее основательница онлайн-платформы направила письмо в адрес Центрального банка. Это связано с тем, что из-за персональных скидок маркетплейсы теряют доход. В это же время банки, которые принадлежат торговым интернет-площадкам, зарабатывают в несколько раз больше. 

