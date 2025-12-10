Тайный дворец, а также квартиры за границей: какое имущество есть у Ларисы Долиной

Лариса Долина 12 лет не платила налоги за свой тайный дворец в Подмосковье, пишут telegram-каналы Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Выяснилось, что у певицы Ларисы Долиной, помимо квартиры за 112 миллионов рублей, есть еще и тайный дворец. Он находится в закрытом поселке Славино. Этот коттедж она расположила рядом с дачей, которую не скрывала от публики, и делилась снимками в личном блоге. Однако информация про коттедж всплыла только сейчас. Помимо этого Долина владеет еще и квартирами за границей. Какое еще имущество у нее есть — в материале URA.RU.

Тайный дворец Долиной

В 2003 году артистка купила участок в закрытом поселке Славино. Она построила там трехэтажный дом на 360 квадратных метров. Эту дачу она показывала публики в социальных сетях. Однако позже она приступила к расширению своих владений. На участке рядом началась стройка уже четырехэтажного коттеджа на 660 квадратных метров. И уже про него никто не знал, ни журналисты, ни налоговая. Певица Лариса Долина 12 лет не платила налоги за свой четырехэтажный коттедж в Подмосковье, как пишет telegram-канал Shot. Узаконить дом Долина решила только в августе 2024 года, после того, как ее развели мошенники. В бюджет государства не поступило примерно один миллионов рублей налогов.

Скандальная квартира в Хамовниках

Верховный суд сейчас определяет, кому в итоге достанется квартира Долиной Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В центре Москвы, в тихом переулке Хамовников, расположена 236-метровая квартира Долиной. Элитный девятиэтажный монолитный дом с закрытой территорией и подземным паркингом был построен в 1997 году и находится в пешей доступности от Парка Горького и ГМИИ им. Пушкина. Как отмечают соседи, Долина живет здесь давно — певицу регулярно видели в магазинах поблизости. Интерьер квартиры выполнен в стиле начала 2000-х годов: просторная кухня-гостиная с барной стойкой, натуральным паркетом и встроенной подсветкой, большие ванные комнаты, несколько санузлов, гардеробная с окнами и две спальни — хозяйская и детская. Эксперты отмечают, что несмотря на устаревшие стилевые решения, ремонт выполнен из дорогих материалов и «на совесть». Отдельное внимание привлекают просторные холлы, большие комнаты и входные группы жилого комплекса — с цветами, картинами и декоративными статуями. Зимой жители дома традиционно устанавливают в подъезде общую новогоднюю елку.

Именно за эту квартиру разгорелся настоящий скандал. Сейчас же Долина заявила, что готова вернуть 112 млн рублей за квартиру. Это жилье ранее приобрела добросовестная покупательница Полина Лурье. В последствие она осталась и без квартиры, и без денег. Адвокат Полины Лурье надеется, что Верховный суд, который рассмотрит дело 16 декабря, вернет добросовестной покупательнице жилье.

Квартиры в Латвии: какое еще у Долиной есть имущество

Кроме того, с 2011 года Долина владеет двумя квартирами в латвийской Юрмале, расположенными в престижном районе Дзинтари, в комплексе «Янтарная резиденция» на берегу Рижского залива. Рыночная стоимость двухкомнатной квартиры оценивается примерно в 30,4 млн рублей, а четырехкомнатной — около 66 млн рублей, пишет telegram-канал «Звездач».

Также у нее есть два земельных участка. Один — три тысячи «квадратов», второй — почти пять тысяч .

Новое авто и «блатные номера»: на чем певица привыкла ездить

Минивэн Долиной за полгода набрал дюжину штрафов Фото: Alex Neman / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Лариса Долина ездит с личным водителем, и предпочитает большие комфортабельные машины. Недавно Долина на слушание в суд приехала на новом Toyota Alphard с «блатными номерами». На российском рынке такой автомобиль оценивают примерно в 15 миллионов рублей. А номера были серии МР — милиция России, неформальная стоимость которых может доходить до 25 тысяч долларов.

Как выяснили журналисты, за полгода минивэн получил уже 14 штрафов, один из которых до сих пор не оплачен. Большая часть нарушений — превышение скоростного режима, несоблюдение дорожной разметки и правил остановки.

Сама Лариса Долина ранее на шоу рассказывала, что с такими номерами ее автомобиль не имеют право останавливать и штрафовать, тем самым вызвав общественный резонанс. Она отметила, что заставляет ездить своего водителя по правилам, но если куда-то опаздывает, то приходится нарушать.

Какие раньше были машины Ларисы Долиной

Chevrolet Express Explorer Limited SE

Долина предпочитает большие комфортабельные микроавтобусы Фото: Damian B Oh / wikimedia / CC BY-SA 4.0

В 2010 году Долина ездила на роскошном большом минивэне Chevrolet Express Explorer Limited SE. Такой автомобиль сегодня стоил бы более 15 миллионов рублей. И, как и нынешний Alphard, он носил номер из той же «блатной» серии.









Долиной подарили Jaguar

Черный Jaguar-XJR стал подарком от мужа Фото: Рудольф Штрикер / Wikipedia / CC0