Сильный ветер и заморозки: какая погода ждет Москву и Петербург в выходные

В Москве и Санкт-Петербурге 13 и 14 декабря осадков не предвидится. Однако в столице подует сильный ветер, а петербуржцев ожидает небольшое похолодание ночью. Подробнее о погоде в выходные URA.RU рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Похолодание и ветер: что ждет москвичей 13 и 14 декабря

По данным синоптика, в Москве в субботу, 13 декабря, произойдет вторжение арктического холодного воздуха, и ночью похолодает до -5...-7 градусов. В Подмосковье температура воздуха опустится еще ниже — до -3...-8 градусов. Днем столбики термометров покажут -3...-5 градусов.

Существенных осадков не ожидается, лишь в области ночью местами пройдет снег. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 7-12 м/с. Местами порывы достигнут 17 м/с.

В воскресенье, 14 декабря, температура воздуха ночью в Москве и Подмосковье будет варьироваться от -6 до -11 градусов, а днем — от -5 до -8 градусов. Атмосферное давление в субботу и воскресенье достигнет 750 мм рт. ст.

Морозно и ясно: погода в Петербурге 13 и 14 декабря

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в субботу, 13 декабря, температура воздуха будет держаться на отметках -3…-4 градуса. Ночью ожидается похолодание до — 5 градусов. Такая температура ожидается и в воскресенье, 14 декабря. Погода будет солнечная, без осадков. Ветер подует с северо-запада со скоростью 2-5 м/с.