Украинские дроны атаковали Московскую, Брянскую и Калужскую области

Российские средства противовоздушной обороны в течение трех часов перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат, запущенный по территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В период с 12:00 до 15:00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО поразили 21 беспилотник самолетного типа. Из них 16 были сбиты над территорией Брянской области, четыре — над Калужской областью, еще один — в воздушном пространстве Московского региона.