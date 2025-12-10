Логотип РИА URA.RU
Украинские дроны атаковали Московскую, Брянскую и Калужскую области

10 декабря 2025 в 17:16
Срочная новость

Фото: © URA.RU

Российские средства противовоздушной обороны в течение трех часов перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат, запущенный по территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В период с 12:00 до 15:00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО поразили 21 беспилотник самолетного типа. Из них 16 были сбиты над территорией Брянской области, четыре — над Калужской областью, еще один — в воздушном пространстве Московского региона.

Комментарии (1)
  • А.Сысуев
    10 декабря 2025 17:27
    Не хочет Украина мира надо гнать их до Польской Румынской границы
Добавить комментарий
