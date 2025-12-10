ЕС согласовал новые санкции против России

ЕС планирует ввести санкции против РФ якобы за «дестабилизирующие действия» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Постпреды стран Евросоюза согласовали расширение санкций против России якобы за «дестабилизирующие действия». Об этом сообщил источник в Совете ЕС. По его данным, окончательное решение примут 15 декабря на заседании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, в тот же день новые меры официально опубликуют.

«Пункт повестки, касающийся решения об ограничительных мерах за дестабилизирующие действия России, был согласован», — заявил источник РИА Новости. Он пояснил, что постпреды всех стран союза поддержали документ и передали его на утверждение главам МИД.

В начале ноября министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас заявил, что Евросоюз приступает к разработке уже 20-го пакета санкций против России и Беларуси. По его словам, согласованного в конце октября 19-го пакета уже недостаточно, и необходимо усилить давление на российский энергетический и финансовый сектор. Под данным западных СМИ, под новые санкции могут попасть физические лица, компании и морские суда РФ. Частично эти меры могут распространить и на Белоруссию.

