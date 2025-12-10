Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Итальянская паста оказалась в списке культурного наследия

10 декабря 2025 в 17:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Соответствующее решение было принято 10 декабря комиссией ЮНЕСКО

Соответствующее решение было принято 10 декабря комиссией ЮНЕСКО

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Итальянскую кухню внесли в список ЮНЕСКО. Об этом сообщают иностранные издания. 

«В среду культурное агентство ООН ЮНЕСКО признало национальную кухню Италии „нематериальным культурным наследием“», — пишет Reuters. Это решение приняли на голосовании комиссии ЮНЕСКО в Нью-Дели. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что это является достижением, которым страна может гордиться. 

Ранее в список культурного наследия ЮНЕСКО были включены сосисочные киоски в Вене. По словам местных властей, они давно стали частью городского пейзажа. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал