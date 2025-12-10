Итальянская паста оказалась в списке культурного наследия
Соответствующее решение было принято 10 декабря комиссией ЮНЕСКО
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Итальянскую кухню внесли в список ЮНЕСКО. Об этом сообщают иностранные издания.
«В среду культурное агентство ООН ЮНЕСКО признало национальную кухню Италии „нематериальным культурным наследием“», — пишет Reuters. Это решение приняли на голосовании комиссии ЮНЕСКО в Нью-Дели. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что это является достижением, которым страна может гордиться.
Ранее в список культурного наследия ЮНЕСКО были включены сосисочные киоски в Вене. По словам местных властей, они давно стали частью городского пейзажа.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.