Путин назначил нового заместителя секретаря Совета безопасности
10 декабря 2025 в 16:38
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Президент России Владимир Путин утвердил указ от 10 декабря 2025 года № 917, в соответствии с которым Олег Храмов освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации. На должность заместителя секретаря Совбеза РФ назначен Максим Кутомкин.
