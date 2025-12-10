Россиянам пообещали снижение ключевой ставки уже в декабре

Несмотря на уход акционных предложений у россиян, можно будет открыть вклад по ставкам, которые превышают инфляцию более чем в два раза, считает Балынин. А также депозиты на 3-9 месяцев будут доступны приблизительно под 15% годовых в январе 2025 года. Кроме того, он отметил, что для новых клиентов и тех, кто покупает дополнительные продукты, будут действовать более выгодные предложения.