Россиянам пообещали снижение ключевой ставки уже в декабре
Экономист Балынин предположил снижение ключевой ставки
Фото: Создано в Midjourney
Шанс сохранения ключевой ставки 19 декабря крайне мал. Вероятнее всего, ЦБ примет решение снизить ставку с 16,5% до 15,5%. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«В 3% оценивается и шанс снижения ключевой ставки ниже 15%. Базовым сценарием становится уменьшение ключевой ставки на 1 п.п. — до 15,5%. Вероятность такого решения — 55%. Еще 39% — вероятность сценария более глубокого снижения ставки, на 1,5 п.п.», — рассказал Балынин «Газете.Ru».
Несмотря на уход акционных предложений у россиян, можно будет открыть вклад по ставкам, которые превышают инфляцию более чем в два раза, считает Балынин. А также депозиты на 3-9 месяцев будут доступны приблизительно под 15% годовых в январе 2025 года. Кроме того, он отметил, что для новых клиентов и тех, кто покупает дополнительные продукты, будут действовать более выгодные предложения.
Ранее зампредседатель Центрального банка Алексей Заботкин заявил, что решение по снижению ключевой ставки будет принято после тщательного обсуждения, чтобы добиться взвешенного решения. Председатель регулятора Эльвира Набиулилина отметила, что снижение ставки в декабре не является предопределенным.
