Путин вырабатывает стратегию конкуренции с США, Китаем и Индией

России придется конкурировать с США, Китаем и Индией за рынок Индонезии. Несмотря на то, что отношениям Москвы и Джакарты уже 75 лет, этот быстро растущий азиатский регион интересен и соседям, и Соединенным Штатам. Расширить возможности РФ может помочь соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией, которое планируется скоро подписать. Сейчас важно — выработать стратегию действий, считает руководитель Центра постсоветских исследований Институт экономики РАН Леонид Вардомский.

У России и Индонезии «определенные и серьезные планы развития отношений», начал беседу с коллегой президент Путин. Эти отношения развиваются «поступательно». Путин особо отметил торгово-экономические связи: в этом году рост составил 17%.

Перспективными российский лидер считает проекты в энергетике, в том числе атомной, а также в промышленной кооперации, в сельском хозяйстве. «У нас даже существует определенный профицит в пользу Индонезии в наших отношениях в сфере сельского хозяйства.

Мы не в претензии, мы готовы искать пути дальнейшего развития отношений в этом секторе. Немного сократились поставки пшеницы, по-моему, на ваш рынок, но это тоже предмет нашего обсуждения сегодня», — отметил Путин.

У России и Индонезии давнее партнерство в военно-технической сфере. «Взаимоотношения между военными ведомствами, напрямую между военными ведомствами, развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия. В наших военных вузах, в том числе, постоянно проходят подготовку индонезийские специалисты, и мы готовы расширять это взаимодействие», — заверил президент РФ.

В текущем году Путин и Субианто встречаются в России уже во второй раз. В июне президент Индонезии приезжал в Санкт-Петербург с официальным визитом. Кроме того, он принял участие в Петербургском экономическом форуме как один из почетных гостей.

Сегодняшний визит Субианто в Москву носит рабочий характер. Примечательно, что эта встреча в Кремле проходит незадолго до подписания соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией. Ожидается, что этот документ будет подписан на заседании Высшего евразийского совета, который состоится в Санкт-Петербурге в конце декабря.

Леонид Вардомский говорит, что «громадный рынок Индонезии» (более 300 млн человек) важен для России, для ЕАЭС. С другой стороны, у ЕАЭС есть аналогичное соглашение о зоне свободной торговли с Вьетнамом, который по своему потенциалу схож с Индонезией. Поэтому здесь властям двух стран важно «формализовать экономические отношения», понять, на какие направления сотрудничества будет сделан упор.

«Желающих зайти на рынок Индонезии много: это и Китай, и Индия, и США. Более того, они уже заняли там определенные ниши. Мы должны определиться, как будем конкурировать с ними, что мы можем предложить Индонезии – продовольствие, удобрение, сжиженный природный газ, какие-то готовые изделия. Конкурировать на этом рынке будет очень сложно», — полагает эксперт.