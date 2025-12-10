Два командира ВСУ осуждены пожизненно за атаку на пляж Курска

Первые восемь лет осужденные будут отбывать в тюрьме Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Два командира ВСУ заочно приговорены к пожизненному лишению свободы за атаку беспилотника на городской пляж Курска 8 июля этого года. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Доказательства, собранные ГВСУ СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения (заочно) приговора командирам второго и третьего батальонов 14 отдельного полка беспилотных систем вооруженных формирований Украины лейтенанту Никите Зеленко и капитану Дмитрию Коляде [внесены в список террористов и экстремистов] соответственно», — говорится в сообщении telegram-канала СК России.

По данным следствия, вечером 8 июля с 22:00 до 23:00 Зеленко и Коляда, находясь в Сумской области Украины, использовали беспилотник самолетного типа. Они оснастили его самодельными взрывными устройствами с металлическими шариками в качестве поражающих элементов и направили на городской пляж Курска. В результате погибли четыре человека, в том числе пятилетний ребенок, еще шестеро были ранены.

Они были признаны виновными в совершении теракта по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ и объявлены в международный розыск. По ходатайству военного следователя суд заочно избрал обоим меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь им предстоит отбывать наказание в тюрьме (восемь лет), а затем в колонии особого режима (остальной срок).

Ранее в Калининграде к 15 и 16 годам лишения свободы были приговорены двое граждан Украины, которых признали виновными в шпионаже в приграничной с Литвой зоне и попытке похищения ребенка. По данным ФСБ, они с помощью беспилотников собирали сведения о системе охраны границы для обеспечения проникновения на территорию России диверсионно-разведывательных групп и осуществления террористической деятельности.