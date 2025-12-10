В Государственной налоговой службе Украины проходят обыски

Сегодня прошли обыски в центральном аппарате налоговой службы Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в центральном аппарате Государственной налоговой службы (ГНСУ) в Киеве и в ряде региональных управлений. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Сообщается о проведении обысков в центральном аппарате налоговой службы, а также в региональных управлениях (Житомирская, Хмельницкая области)», — написал Мосийчук в своем telegram-канале. По его словам, НАБУ возобновило проведение обысков после того, как президент страны Владимир Зеленский в очередной раз отклонил предложенный США мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Украинские медиа уточняют, что обыски прошли также в Николаевской и Львовской областях и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура также провели обыски у экс-главы офиса президента Андрея Ермака в рамках дела о крупной коррупционной схеме в «Энергоатоме». Следствие считает, что за ней может стоять бизнесмен и близкий друг Зеленского — Тимур Миндич. За несколько часов до обысков ему удалось выехать из страны.

Как заявил депутат Рады Ярослав Железняк, 10 декабря НАБУ может обнародовать новые имена фигурантов крупного коррупционного скандала, который затрагивает близкое окружение Зеленского. По словам парламентария, среди новых фигурантов может оказаться высокопоставленный украинский чиновник.