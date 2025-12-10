В школах Курганской области 120 классов перевели на дистант из-за ОРВИ
Дистант введен в классах 27 школ региона
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской области ученики 120 классов в 27 школах обучаются в дистанционном режиме из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Такие данные URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«По состоянию на 8 декабря было переведено на дистанционное обучение 120 классов в 27 школах области. Полных закрытий образовательных организаций нет», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю в Курганской области выросла заболеваемость сезонными инфекциями на 24,8%. Зарегистрировано 7718 случая ОРВИ и 94 лабораторно подтвержденных случаев гриппа А (H3N2), который называют гонконгским. В рамках прививочной кампании против гриппа, привито 54,4% населения области.
Ранее URA.RU писало, что классы в школах переводят на дистанционное обучение из-за ОРВИ, когда заболеваемость среди учащихся превышает 20%. Решение принимается, чтобы предупредить рост заболеваний.
