В школах Курганской области 120 классов перевели на дистант из-за ОРВИ

Дистант введен в классах 27 школ региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ученики 120 классов в 27 школах обучаются в дистанционном режиме из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Такие данные URA.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«По состоянию на 8 декабря было переведено на дистанционное обучение 120 классов в 27 школах области. Полных закрытий образовательных организаций нет», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю в Курганской области выросла заболеваемость сезонными инфекциями на 24,8%. Зарегистрировано 7718 случая ОРВИ и 94 лабораторно подтвержденных случаев гриппа А (H3N2), который называют гонконгским. В рамках прививочной кампании против гриппа, привито 54,4% населения области.

